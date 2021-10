Doğalgaza mini mini zam geldi diyen AK Partili Hüsniye Erdoğan sosyal medyada TT oldu

Kanal 42'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken doğalgaz, elektrik ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini savundu.

"Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor" diyen 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, vatandaşın şikayet emekte haklı olduğunu ancak onların dertlerine yine AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın derman olacağını söyledi.

Doğalgaz fiyatlarından örnek veren Hüsnüye Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl doğalgazın birim fiyatı 1.99'du, şuanda 2.33. Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaire… Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye'de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse bir miktar yansıması olacak."

"Her hafta her şeye zam gelir mi?"

Kendisi de alışveriş yaparken fiyatların her hafta yükseldiğine şahit olduğunu dile getiren AK Partili eski vekil, "Her hafta her şeye zam gelir mi? Marketçilerin hepsini suçlamanın bir anlamı yok ama eğer bu noktada fırsatçılık yapanlar varsa da onları da buradan uyarmak istiyorum hem de merhamete gelmelerini istiyorum. Bunu kendimize yapmayalım. Acısını kendileri de çekecek. Zaten insanımıza bir miktar yükleyerek çektiriyorlar. Market fiyatlarındaki yükselişin sebebi menfaatperestler. Öbür taraftan pandeminin getirdiği zorluklar, bindirmeler, fiyat artışları var. O da bir gerçek ama bir makul olan var bir de makul olmayan var. Her hafta pirincin, bulgurun fiyatı değişir mi yani? Markete giriyorum, ellerinde bazen etiketle gezdiklerini görüyorum. Bence ayıp ediyorlar. Bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Bu geminin içinde hepimiz varız. Batarsak hepimiz batacağız" diye konuştu.