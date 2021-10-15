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DÜNYA

Yunanistan’ı Ballos fırtınası vurdu! Onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı

YUNANİSTAN’ı dün gece yarısından itibaren etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına ülkede hayatı felç etti. Ballos sağanak yağış ve fırtınası nedeni ile onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı.

Cadde ve sokaklar göle dönerken toplu taşıma araçları ve otomobiller köprülerin altında tavanına kadar suya gömüldü.

Atina merkeze bağlı onlarca köy ve mahallenin yollarında ve alt yapısında hasar meydana geldiği belirtildi. Atina Belediyesi oluşturduğu kriz masasında sivil toplum örgütleri ile birlikte kurtarma çalışmalarına başladı.

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