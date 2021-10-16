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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kahkaha attıran başkanlık diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'in zaman zaman koalisyonlardan şikayetçi olduğunu aktardı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Huber Köşkü'ne geldi. İkili görüşmenin ardından balkona çıkarak boğazı seyreden iki lider, ardından yemeğe geçti. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında ikili arasındaki başkanlık diyaloğu güldüren anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel sonrası koalisyon hükümetleriyle yaşanabilecek sıkıntılara dair endişelerini aktardı. Erdoğan başkanlık sisteminden övgüyle söz ederken Merkel "Koalisyonlar yapımıza uygundur. Biz başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz." derken Erdoğan araya girerek "Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız" dedi.

Bunun üzerine Merkel gülerek kabul edip "Doğrudur, hayat böyle... Fakat buna rağmen güzel" dedi. Erdoğan "Benim torun dede diyor ne yapacaksın hayat böyle." diyerek yanıtladı.

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