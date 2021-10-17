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MEDYA

AK Partili Mücahit Birinci'den CHP'li Gürsel Tekin'e 'kriz' yanıtı: Bu karşılaştırmayı zûl addederim

Katıldığı canlı yayında "Ekonomik tablo 2001'den daha kötü" diyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e cevap AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci'den geldi. Birinci "Bu karşılaştırmayı zûl addederim. Siyasi itiraz olarak serdedilebilir ama rasyonalite ile alakası yoktur" dedi.

Habertürk'te Olaylar ve Görüşler'de ekonomik gelişmeler konuşuldu. "2001'de devletin krizi vardı şimdi vatandaşın. Devletin bankalarında ya da bankacılık sektöründe herkes tıkır tıkır para kazanıyor. Millet çok büyük sıkıntıda." diyen CHP'li Tekin'e cevap AK Partili Birinci'den geldi. 

AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, "Bu karşılaştırmayı zûl addederim. Siyasi itiraz olarak serdedilebilir ama rasyonalite ile alakası yoktur. Türkiye'nin büyüme rakamları hatta dün 1,5 milyar dolar ile Türkiye ihracatta rekor kırdı. Bu CHP döneminde  yıllık ihracat rakamıydı bu 1,5 milyar dolar gibi ihracat yapan ülkeden bahsediyoruz. Ekonomi noktasında derecelendirme yapan kurumlar büyüme oranlarını revize ettiler. Makro ekonomik tablolar vatandaşa yansıyacak. Burada hep birlikte bir arada olalım ekonomi noktasında fikir alışverişinde bulunalım bunlar güzel temenniler. Biraz da manipülasyon tarafına girmemek lazım. Yandık bittik, 2001'de batan bankalar dönemine Türkiye'yi benzetmek Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktaya haksızlık olur. 

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