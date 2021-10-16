Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı göreve hazır videosu paylaşıldı

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi. TG40-BA ile farklı mühimmatlarla 800 metreye kadar etkili atış yapılabilecek.

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla son dönemde çok sayıda hafif silah yerli üreticiler tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı.

Güvenlik güçlerinden gelen geri bildirimlerle daha gelişmiş ürünler ortaya çıkarken, operasyon sahasındaki yeni ihtiyaçlar dolayısıyla da farklı arayışlara gidiliyor.

"Dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız"

Bu çabaların son örneği 40 milimetre Tamburalı Bombaatar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı ve etkili atışlarıyla güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz." dedi.

Özellikleri

Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. 40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.