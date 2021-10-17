Hande Yener kırmızı iç çamaşırını andıran kostümüyle sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hande Yener’in seksi iç çamaşırlı çizmeli ve şapkalı hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi çok rüküş bulurken, kimisi de Yener'in yaşına rağmen kendisine çok iyi baktığını ve kostümü çok iyi taşıdığını ifade etti.

BELARUS'ta gerçekleşen konserin için giydiği kıyafetle kendisini foka benzeten şarkıcının dansı da olay oldu.

Uzun kırmızı çizmerler ile bacaklarını kapatan Yener, üst bedenindeki dekoltesinde hayli cesur davrandı.

Elbisesi kimi takipçileri tarafından şov için güzel bulurken kimi takipçileri de acilen tarzını değiştirmesini gerektiğini söyledi.

Kendisini 'fok'a benzetti

Hande Yener, "Fok gibi fok fok" notunu düştüğü paylaşımında da "Fok gibi" şarkısını kullandı.