Yeşim Salkım Twitter'da ağzını bozdu: S..arım pandeminize, aşınıza...

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Twitter'dan bazı takipçileriyle 'aşı karşıtlığı' tartışmasına girdi. Salkım, ağzını bozarak 'S.çarım aşınıza pandeminize' diye seslendi. Salkım, babasının aşı yüzünden korona olduğunu iddia ederken aşıyı savunmaya başladığı bir açıklama yaptığı için bazı takipçilerinden tepki gördü. İşte o video...

Aşı karşıtı olduğunu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla açıkça dile getiren ve geçtiğimiz haftalarda babası Dursun Salkım'ı koronadan dolayı kaybeden ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Twitter'da takipçileriyle birbirine girdi. TGRT'de program yapmaya başlayan Salkım, aşı karşıtlığını bir kenara bırakarak aşı çağrısı yaptığı bir video paylaşan ve "N'oldu! Karşısın diye kimse iş vermedi mi?" yazan ve bu gönderiyi yeniden paylaşarak "Bu asabiyetin bununla bir ilgisi olmasın. Sahi nedir bu açıklama Yeşim?" diyen iki takipçisine çok sert bir yanıt verdi ve küfür etti.

Önce aşı karşıtıydı, sonra aşı çağrısı yaptı

Aylar önce 'aşının içeriği' olduğunu iddia ettiği bir listeyi paylaşarak dikkat çeken ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, babasının vefat etmeden önce yaptığı bir paylaşımda, Dursun Salkım'ın 3 doz Biontech aşısından sonra ağır şekilde Covid 19 geçirdiğini söylemişti. Yeşim Salkım, TGRT'de program yapmaya başlamasının ardından sosyal mesafe ve yerli aşı çağrısı yaptığı açıklamalar yapmaya başladı. Fikir değişikliği kendisine hatırlatılınca, ağzını bozdu.

"İnsanın acısını bile görmeyen korkunç yaratıklarsınız hepiniz"

Salkım, bu eleştirilere verdiği tepkide "Ben babamı 40 gün önce toprağa verdim Covid 19 dediler inanmadığımı söyledim, şimdi o ağzınızı toplayın s.çarım ilacınıza aşınıza pandeminize... Yazmayın sayfama haydi, insanın acısını bile görmeyen korkunç yaratıklarsınız hepiniz, babamı gömdüm ben babamı! Haydi defolun sayfamdan" ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım ve takipçilerinin arasındaki sürtüşme bununla sınırlı kalmadı.

"Parayla aşı yandaşı oldunuz"

Takipçisi kendisine "Parayla aşı yandaşı oldunuz" deyince Salkım bir kez daha sinirlendi.

Babasının 3 doz Biontech aşısından sonra koronaya yakalandığını duyurmuştu

Salkım daha önce aşıya ve pandemiye inanmadığını sıklıkla sosyal medyadan tepkili paylaşımlarıyla ifade etmiş, babasının 3 doz Biontech aşısından sonra koronaya yakalandığını ifade etmişti.