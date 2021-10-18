Okan Kurt'a ne oldu? 'Cumhurbaşkanımızın berberiymiş, saygımdan sustum'

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu Hirahan isimli kebap restoranın mülk sahipleriyle birbirine girdi. Demet Akalın eşi Okan Kurt'un mekan sahipleri tarafından alıkonulduğunu belirterek Instagram'dan polislere seslendi. Okan Kurt ise tartıştığı kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın berberi olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un işlettiği restoranın mülk sahipleriyle yaşadığı husumet sonrası Instagram hesabında seslenen Demet Akalın, "Can güvenliğimiz yok, Okan'ı içeri kilitlenmişler, polisleri de sokmuyorlarmış"demişti. Yardım isteyen Akalın'ın çığlığını duyan emniyet Okan Kurt'un mekanına gitti. Okan Kurt olay sonrasında yaptığı açıklamada, herhangi bir alıkoyma olmadığını ancak arbede yaşandığını, mekan sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın berberi olduğunu, kendisini bu sebeple sokağın sahibi zannettiğini, bugüne kadar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan saygısından sustuğunu ileri sürdü.

İşte kavganın nedeni

İstanbul Beykoz'da Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı. Okan Kurt, kebapçıda ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlayınca tartışma yaşandı. Mekanın sahipleri dün akşam yapılan düğünden sonra, çok fazla kalabalık insan grubunun katıldığı bir düğün yapılmasının aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyip, yaptıkları anlaşmadaki gibi kebapçı olarak devam etmesini istediler.

Okan Kurt yine mekanda düğün yapılmasına izin verince...

Ancak Okan Kurt dün akşam yine Hirahan isimli kebapçıda yeniden bir düğün organizasyonu yapınca ve mekanın sahipleri kendilerini bir kez daha uyarınca bu kez aralarında tartışma çıktı. Okan Kurt ve babası ile mekanın sahipleri arasında kavga çıktı. Daha sonra iki tarafta karakola gidip birbirlerinde şikayetçi oldular.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin geldiği Hirahan Restoran’da Okan Kurt’un babasına ait arabanın parçalandığı görüntüler kameraya yansıdı.

"Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanımızın berberiymiş"

Ünlü şarkıcının, Kurt'un can güvenliğinin olmadığını ileri sürmesinin ardından emniyet görevlileri harekete geçti. Gerekli müdahalelerden sonra açıklama yapan Okan Kurt, "Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı. Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı’nın berberiymiş. Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri... Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler" dedi.