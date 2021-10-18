Diyarbakır'da öğrenci bıçaklanarak öldürüldü! Kavga görüntüsü ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da 'yan baktın' tartışmasından kaynaklı başlayan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 359. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Talaytepe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz, dershane çıkışı eve giderken, sokakta iddiaya göre 'neden yan baktın' diyen 15 yaşındaki E.A. ve İ.Ö. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. E.A. ve İ.Ö.’nün saldırısına uğrayan Halil İbrahim Baycengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldı.



Ağır yaralanan Baycengiz’i gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, E.A. ve İ.Ö. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Halil İbrahim Baycengiz, otopsisi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.