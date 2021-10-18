Küçük Eymen Kara feci şekilde ölmüştü! 'Babası halasından 5 milyon lira kan parası istedi'

İZMİR'de halası halası Zerrin Kara'nın otomobilinin altında ezilerek hayatını kaybeden Eymen Kara'nın ölümünde flaş iddialar ortaya atıldı. Hala Zerrin Kara, kardeşi Adem Kara'nın, oğlunun ölümü nedeniyle 5 milyon lira kan parası istediğini söyledi. Adem Kara'nın yeni eşinden ise açıklama geldi.

Türkiye, İzmir'de talihsiz bir şekilde ölen minik Eymen'i konuşuyor. İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti. Eymen Kara, halasının kullandığı cipten inerken elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen hala ise gaza bastı. Küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.

Yeğenini sürüklediğini 20 metre sonra farketti!

Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Görüntülerde, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden halanın, panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı.

İlk 7 dakikayı panik halinde geçirdi sonra...

Halanın, görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerde yer aldı. Zerrin Kara, yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüldü.

Annesi de 3 ay önce vefat etmiş

Öte yandan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kutsal Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenilmişti. Yeğenini ezerek ölümüne neden olan halanın hemşire olduğu öğrenilmiş, emniyetteki ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Kasisin üzerinden geçince farkettim

Halanın, kaza sonra emniyette verdiği ifadede, yeğeninin köpek istediğini, bunun üzerine para olmadığı için evden para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta yeğenin olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise minik çocuğun yerde yattığını gördüğü söylediğini öğrenilmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan hala serbest bırakılmıştı.

16 metre sürüklemiş

Kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hala Zerrin Kara hakkındaki iddianameyi hazırladı. Yeğenin ölümüne neden olan Zerrin Kara'nın için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayıtların tamamını izleyemiyorum

Kardeşinin kendisine olayı farklı aktardığını ifade eden baba, yaptığı açıklamada "1 Ağustos 2021'de yaşanan olay ardından konuşan baba Adem Kara, "Olayın bu şekilde olduğunu 10 gün önce öğrendim. Eymen'in arabadan düşüp, beyin kanaması geçirip, öldüğünü biliyordum. Tüm ailem durumu benden saklamış. Kamera kayıtlarını izlediklerini söylemişlerdi. Aileme güvenip Zerrin Kara'dan şikayetçi olmamıştım. Ancak sonrasında bazı konuşmalardan şüphelendim. Kamera kayıtlarını istedim ancak aile avukatımı vermek istemedi. Kendi avukatım aracılığıyla kamera kayıtlarını istedik ve olayın gerçeğini öğrendik. Kayıtların tamamını izleyemedim. Oğlumun sürüklendiği ana kadar izliyorum. Devamını izleyemiyorum. Çok kötü oluyorum" dedi.

Kardeşim benden 5 milyon lira kan parası istedi

Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yeğeninin ölümüne neden olan hala Zerrin Kara, kardeşi Adem Kara'nın kendisinden kan parası olarak 5 milyon lira istediğini iddia etti. Bu iddiaya Adem Kara'nın yeni eşi cevap verdi. Bir canlı yayına katılan kadın şu ifadeleri kullandı:

"Her şey para için diyorlar. Eymen'in ölümünden sonra, sigortadan bile Adem'i kaç kez aradılar. Adem 'Benim oğlum ölmüş, bana milyonlar verseler ne olur' diye ağlamış."

Küçük Eymen'in ölümünde ihmal iddiası araştırılıyor. Soruşturma sürüyor...