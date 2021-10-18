BIST 1.413
DOLAR 9,30
EURO 10,79
ALTIN 527,60
DÜNYA

Tıklanma uğruna sucuk ve salamları klozete dizdi!

Sandviç devi Subway'in sandviçlerin üzerine basarken, yere ekmek fırlatırken ve klozet kapağına yiyecek dizerken çekilmiş videolarını paylaşan çalışanı kovuldu.

Subway'in bir çalışanı, internette tıklanma uğruna mutfakta yaptıkları için kovuldu. Çalışanın 'JumanneWay' takma ismiyle sandviçlerin üzerine bastığı, yere ekmek fırlattığı ve klozet kapağına sandviç malzemeleri dizdiği görüntüleri internette büyük ilgi topladı.

Çalışan, ilk olarak Reddit platformunda fark edildi ve paylaştığı video, izleyicileri öfkelendirdi. Söz konusu video, çalışanın ilk vukuatı değil. Sonrasında klozet kapağına sandviç mazemeleri koyduğu bir fotoğraf paylaştı. 'JumanneWay', bazı paylaşımlarını da "Subway'i s..." notuyla paylaştı.

Newsweek'te yer alan habere göre çalışan, videolarının internette yayılmasının ardından işten kovuldu. Şirketten bir sözcü, "Subway ve restoran zincirimiz, sağlık ve gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyor ve bu alanlarda katı politikalarımızı ihlal eden hiçbir davranışa göz yummuyor" dedi.

Sözcü, "Subway restoranları bireysel olarak sahiplenilerek işletiliyor olsa da, bu yerin sahibinin çalışanın eylemlerini öğrendikten sonra derhal işine son verildiğini teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ABD
ÖNCEKİ VİDEOLAR
34. Best Model yarışmasında skandal iddia: Erken Özerman'a hangi erkek masaj yapmak ister?
34. Best Model yarışmasında skandal iddia: Erken Özerman'a hangi erkek masaj yapmak ister?
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Diyarbakır'da öğrenci bıçaklanarak öldürüldü! Kavga görüntüsü ortaya çıktı
Diyarbakır'da öğrenci bıçaklanarak öldürüldü! Kavga görüntüsü ortaya çıktı
Erzurum'da taksiciler birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu
Erzurum'da taksiciler birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu
Antalya'da şırıngalı adamın tuhaf hareketleri tedirgin etti! Avcunun içine alıp...
Antalya'da şırıngalı adamın tuhaf hareketleri tedirgin etti! Avcunun içine alıp...
Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü
Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü
Osmaniye'de 2 kadın adres sorma bahanesiyle kabusu yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı
Osmaniye'de 2 kadın adres sorma bahanesiyle kabusu yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Duman Eh Baba Pahalı şarkıları başını yaktı
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Duman Eh Baba Pahalı şarkıları başını yaktı
MasterChef Mehmet Yalçınkaya O Ses Türkiye jürisine seslendi: Beni kim alır?
MasterChef Mehmet Yalçınkaya O Ses Türkiye jürisine seslendi: Beni kim alır?
Kırıkkale'de çoraptan öyle bir şey çıktı ki polis bile şaştı kaldı
Kırıkkale'de çoraptan öyle bir şey çıktı ki polis bile şaştı kaldı