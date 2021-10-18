Almanya’da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş: İki yıl önce 8 Euro'ya aldığım ilaç şimdi 30 Euro

Almanya’da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş'un, Almanya’daki pahalılığı eleştirdiği video gündem oldu. Çavuş, "İki yıl önce 8 Euro'ya aldığım şeker ilacını şimdi 30 Euro'ya alıyorum kimse nankörlük yapmasın" dedi.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş'un, dünya genelinde yükselen enflasyon konusunda sosyal medya hesabından paylaştığı video en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Almanya'da iki yıl önce 8 Euro'ya aldığı şeker ilacının 30 Euro'ya çıktığını, hastane sırası için bir yıl beklediğini belirten Çavuş 'Bunu görmeyenler var. Kimse nankörlük yapmasın' dedi.

Alman devleti verdiği paraları şimdi geri istiyor

Pandemi döneminde hükümetin 800 milyar euro dağıttığını belirten Çavuş, kızının 9 bin euro aldığını ancak hükümetin bu paraları geri istediğini kendilerine ödeme yapılması için mektup geldiğini açıkladı. Çavuş, "parayı mecburen ödedik" dedi.