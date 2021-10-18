BIST 1.418
DOLAR 9,31
EURO 10,81
ALTIN 529,33
YEREL

Almanya’da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş: İki yıl önce 8 Euro'ya aldığım ilaç şimdi 30 Euro

Almanya’da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş'un, Almanya’daki pahalılığı eleştirdiği video gündem oldu. Çavuş, "İki yıl önce 8 Euro'ya aldığım şeker ilacını şimdi 30 Euro'ya alıyorum kimse nankörlük yapmasın" dedi.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Mevlüt Çavuş'un, dünya genelinde yükselen enflasyon konusunda sosyal medya hesabından paylaştığı video en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Almanya'da iki yıl önce 8 Euro'ya aldığı şeker ilacının 30 Euro'ya çıktığını, hastane sırası için bir yıl beklediğini belirten Çavuş 'Bunu görmeyenler var. Kimse nankörlük yapmasın' dedi.

Alman devleti verdiği paraları şimdi geri istiyor

Pandemi döneminde hükümetin 800 milyar euro dağıttığını belirten Çavuş, kızının 9 bin euro aldığını ancak hükümetin bu paraları geri istediğini kendilerine ödeme yapılması için mektup geldiğini açıkladı. Çavuş, "parayı mecburen ödedik" dedi.   

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Okan Kurt'a ne oldu? 'Cumhurbaşkanımızın berberiymiş, saygımdan sustum'
Okan Kurt'a ne oldu? 'Cumhurbaşkanımızın berberiymiş, saygımdan sustum'
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta
Tıklanma uğruna sucuk ve salamları klozete dizdi!
Tıklanma uğruna sucuk ve salamları klozete dizdi!
Diyarbakır'da öğrenci bıçaklanarak öldürüldü! Kavga görüntüsü ortaya çıktı
Diyarbakır'da öğrenci bıçaklanarak öldürüldü! Kavga görüntüsü ortaya çıktı
Küçük Eymen Kara feci şekilde ölmüştü! 'Babası halasından 5 milyon lira kan parası istedi'
Küçük Eymen Kara feci şekilde ölmüştü! 'Babası halasından 5 milyon lira kan parası istedi'
Antalya'da şırıngalı adamın tuhaf hareketleri tedirgin etti! Avcunun içine alıp...
Antalya'da şırıngalı adamın tuhaf hareketleri tedirgin etti! Avcunun içine alıp...
İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök fena coştu! İsmail Küçükkaya görüntüledi
İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök fena coştu! İsmail Küçükkaya görüntüledi
Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü
Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü
Osmaniye'de 2 kadın adres sorma bahanesiyle kabusu yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı
Osmaniye'de 2 kadın adres sorma bahanesiyle kabusu yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Duman Eh Baba Pahalı şarkıları başını yaktı
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Duman Eh Baba Pahalı şarkıları başını yaktı