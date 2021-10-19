Erdal Erdoğan’ın niye saldırıya uğradığı ortaya çıktı! Irkçı saldırı dendi istek parça çıktı

GAZİANTEP'te yerel sanatçı Erdal Erdoğan, gittiği bir düğünde saldırıya uğradı. Tekmeli saldırının nedeninin istek parçadan olduğu iddia edildi. Düğünün 57 dakikalık tüm kayıtlarında birçok Kürtçe şarkı ve halayın seslendirildiği görüldü.

Sosyal medyada Güneydoğu’da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan’a yapılan tekmeli saldırı çok konuşuldu. Gaziantep’te düzenlenen bir düğün sırasında düzenlenen saldırıda aynı zamanda Kürt olan Erdoğan’ın yüzüne aniden tekmeli saldırı gerçekleştirilmesi ırkçı saldırı olarak yorumlanmıştı.

Ancak düğünün 57 dakikalık tüm kayıtlarında düğünün de Kürt geleneklerine göre düzenlendiği ve birçok Kürtçe şarkı ve halayın seslendirildiği görüldü.

Saldırının ise istek parça üzerine çıktığı anlaşıldı. Düğünde istediklerinin çalınmamasına sinirlenen birkaç kişi sanatçıya tekmeyle saldırarak bağlamasını kırdı. O görüntüler sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.