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DÜNYA

Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı! 6 kişi öldü

 MEKSİKA'nın Morelia kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

 Gece kulübüne beyaz renkli bir araçla gelen saldırganlar, barın önünde bulunanlara bir anda ateş açtı. Saldırganların açtığı ateş sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine gelen acil yardım ekipleri, yaralıları ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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