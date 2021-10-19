Okan Kurt Hirahan kavgasında mekan sahibinden ilk açıklama: O başlattı

Şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ile Hirahan Restoran'da düğün yapıldığı gerekçesiyle yaşadıkları kavgadan sonra karakolluk olan yan komşusu ilk kez konuştu.

Okan Kurt ile karakolluk olan yan komşusu arasında yaşanılan olayların detayları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Okan Kurt’un işletmeciliğini yaptığı restoranın sahibi olan kişi yaşanılan olayların perde arkasını Uçankuş Tv’ye anlattı.

Restoran sahibi daha önce kiraya verdiği Hİrahan isimli kebap salonunu Okan Kurt’a kiraya vermeden önce herhangi bir düğün organizasyonuna izin verilmeyeceğini belirterek bu durumun tam tersi olayların yaşandığını ifade etti.

Yüksek sesle müzik açıldığıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden işletme sahibi “Herhangi bir tehdit yoktur ben kendisine konuşmak maksadıyla yanına çağrıldım. Sözleşmenin detaylarını bahsettim bir anda annesi babası ve kız kardeşi karşımda dikildi" dedi. Yaşanılan arbede de parçalanan arabayla ilgili de konuşan işletme sahibi “Arabada meydana gelen hasarla ilgili herhangi bir bilgim yoktur. O konunun nasıl meydana geldiğini bilmiyorum. Okan Kurt bizzat beni çağırdı konuşmak için babası iki kere bana ulaşarak konuşmak için talepte bulundu. Okan benim kiracım bu olaylar yaşandıktan sonra psikolojik olarak yüz yüze bakmak bile imkansız” dedi. Şunu söylemek istiyorum ne annesiyle ne kız kardeşiyle yakından uzaktan konuşmak bizim üslubumuz değil annesine ve kız kardeşine kesinlikle böyle bir yaklaşımımız yok. Okan Kurt bu olaylara cinayete teşebbüs diyor onu buradan tebrik ediyorum.. Okan kurt öncesinden kurgulanmış bir şey yapıyor tam tersiyse neden görüntü kayıtlarını yayınlamadı. Bu olaylar bana uygulanan bir kurgudur. Her şey yakın zamanda açığa çıkacaktır" şeklinde konuştu.