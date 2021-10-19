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Trabzon'daki kavganın sebebi ortaya çıktı! Dayak yiyeceğini anlayınca bakın ne demiş

TRABZON’da bugün öğle saatlerinde kent merkezinde çıkan kavgaya çevredeki vatandaşlar da katılınca gerginlik yaşanırken, kavgaya neden olan şahsın "Bunlar PKK'lı" deyip çevredekilerden yardım istediği ve bunu duyan vatandaşların da kavgaya müdahale ettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Atatürk alanında bir kişi eski karısı ve karısının iş arkadaşlarının bulunduğu aracı görünce eski eşine laf attı. Bunun üzerine eski karısı ve iş arkadaşlarının içinde bulunduğu 3-4 kişilik grup ellerinde kesici aletler ile araçtan inerek şahısla kavgaya tutuşurken, kavgaya neden olan şahsın "Bunlar PKK'lı" deyip çevredekilerden yardım istedi. Bunu duyan vatandaşların da kavgaya müdahale ederken, olay bir anda büyüdü. 4 kişilik grup ile kendilerini ayırmaya çalışan vatandaşlar arasında gerginlik büyürken, polisler de iki grubu ayırarak şahıslara müdahale etti.

Polis ekipleri söz konusu kişileri alarak vatandaşların müdahalesini önlemek için Meydan Parkı içindeki polis noktasına götürdü. Park ve meydandaki onlarca kişi polis noktasının önünde toplanarak saldırgan şahıslara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin yoğun ikna çabaları sonrasında kalabalık dağılırken, biri bayan 4 kişi polis süsü verilerek Çevik Kuvvet kontrol noktasından çıkartılarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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