AK Parti'de siyasi tövbe eden kaç kişi var?

Cemil Çiçek'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkarken çok dikkat çekici bir çıkış geldi…

Aslında söylediği şeyler yol gösterici… “Siyasi tövbe etmemiz gerekiyor “diyor… “Başımızı yastığa koyduğumuzda ‘Biz bugün bu millet için ne yaptık’ diye sormalıyız” diyor… “Bugün bu yaşadıklarımız doğru değil” diyor… Ülkeyi idare edenler için söylüyorum; dolar fırlamış, enflasyon artıyor, hayat pahalılığı had safhada, başımızı soktuğumuz evin içi sıcacık değil, doğalgaz fiyatları artıyor, sizler başınızı yastığa koyduğunuzda bunları düşünüyor musunuz?..

Hüsnüye Erdoğan, kredi yurtlar yurdundaki çocukların porsiyonlarının azaltılması için “Peygamber efendimiz porsiyonların küçültülmesini istiyor” diyen siyasetçi başını yastığa koyunca gerçekten bir muhasebe yapıyor mudur?.. İzbandut gibi şişmiş olan, aşırı kilolu olan AK Partililere ne diyecek? Bunlar Peygamber efendimin tavsiyesine uymuyorlar mı diyecek? Yoksa bu türler “Bu milleti gıcık etmek, irrite etmek için ne yaptım” diye mi soruyorlar?