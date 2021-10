Okan Kurt alıkonuldu mu Hirahan kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz’da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Demet Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etmişti. Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler otaya çıktı.

İSTANBUL Beykoz'da bulunan Hirahan Restoran'da yaşanan kavgada Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Kiraya veren kişinin, restoran kiracısı olan Kurt’a, ‘burayı düğün merasimi için kullanamazsın’ demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi. Yaşanan anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Okan Kurt’un oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişiye saldırdığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Beykoz’da kiracısı olduğu restoranı işleten Okan Kurt ile anlaşmazlık yaşadığı kişi arasında tartışma çıkmış, Demet Akalın da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkonulduğu iddiasında bulunmuştu. Basına yansıyan olay gündemde yer etmişti.





Olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Okan Kurt’un Beykoz’da bir restoranın kiracısı olduğu, kiraya veren kişinin Kurt’a “Burayı düğün merasimi için kullanamazsın, sözleşmede bu madde yok” demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

Yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya an be an yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt’un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor.

Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor

Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor.

İlk vuran kişi Okan Kurt... Tartıştığı kişiyi yere yatırıyor

İlk olarak Okan Kurt’un karşısındaki kişiye saldırmasıyla arbede çıkıyor ve Kurt, tartıştığı kişiyi yere yatırıyor.

Öte yandan yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı.