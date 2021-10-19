Doğu Perinçek: Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kaos planının piyonu! Akşener Genelkurmay'a casus soktu

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler açıklaması kaos planının bir parçası" diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Meral Akşener başta, Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ABD’nin kaos planlarının piyonu" iddiasında bulundu. Perinçek, "Meral Akşener, casusluk amacıyla Genelkurmay'ın içine özel adamlar yerleştirdi. Bunların sabıkaları var" diye konuştu. Sosyal medyada TT listesine girdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk’te Kübra Par'ın programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi suikast endişesi taşıyorum' sözlerine ateş püskürdü. "Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler açıklaması kaos planının bir parçası" diyen Perinçek, şöyle devam etti:

"Türkiye tarihinde kamu görevlilerine hükümetin emirlerine uymayın çağrısını ben Biden’in planlarıyla açıklıyorum. Bu aynı zamanda biz Türkiye’yi yönetemeyiz itirafıdır."

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ABD'nin kaos planının piyonu

CHP'nin 18 Nisan 2017’den başlayarak sürekli olarak anayasanın, hükümetin ve hükümetin uygulamalarının gayri meşru olduğunu iddia ettiğini hatırlatan Perinçek, "Bu gayrimeşruluk çağrısı darbe, kaos çağrısıdır. Anayasa gayrimeşru dediğiniz zaman siz hangi anayasayla iktidar olacaksınız? Buradan kaos çıkar. Meral Akşener başta, Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ABD’nin kaos planlarının piyonu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı olayı doğru teşhis edemiyor

"Siyasi cinayeti kimin işleyeceğine cevap vermezseniz psikolojik savaşın piyonusunuz. Bunu söyleyen birisinin ispatlaması lazım" diyen Perinçek şöyle devam etti:

- ABD bu cinayetleri yapıyordu. Siyasi cinayetler lafıyla, memurlara emirlere uymayın çağrısı aynı tertibin bir parçası. Cumhurbaşkanı da olayı doğru teşhis etmiyor. Bu suçtur dedi, burada Türkiye'ye karşı bir tertip var."

-Siyasi cinayetlerin sonucu hükümetlerin devrilmesidir. Hiçbir hükümet siyasi cinayet yaparak kendi altını oymaz.

-Eğer dürüstse Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'in de dürüstçe kamuoyuna çıkıp açıklama yapmaları lazım. Bunu yapmadıkları zaman bir komplonun içinde oldukları ortada.

Meral Akşener, casusluk amacıyla Genelkurmay'a adamlar yerleştirdi

-Temizlenen Gladyo'yu yeniden devletin içine getiremezsiniz.FETÖ ve PKK'yı tekrar devletin içine getireceğim, bürokaratları dinlemeyin, siyasi cinayet açıklamaları FETÖ ve PKK'ya karşı savaşa karşı olduklarının göstergesi.

-Hiçbir şekilde FETÖ ve PKK'yı bu devletin içine alamayacaksınız. O yüzden de hükümet olamayacaksınız.

-Orduları ve polisleri yok. Bir tek ABD ordusu var bunların arkasında.

-Meral Akşener, casusluk amacıyla Genelkurmay'ın içine özel adamlar yerleştirdi. Bunların sabıkaları var.