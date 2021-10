TV8 ve Beyaz Tv'de Best Model yarışmacılarından Erkan Özerman ifşaları! Skandal!

TV8 2. Sayfa ve Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programlarında 34. Best Model of Turkey yarışmacıları Elmas Yılmaz, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan ve eski yıllarda yarışmaya katılan Mahir Şahin'den Erkan Özerman'ın 'ahlaksız teklif'te bulunduğuna dair magazin camiasında deprem etkisi yaratan iddialar...

Magazin dünyası ve sosyal medya Erkan Özerman'ın yıllarca Best Model of Turkey erkek yarışmacılarına 'ahlaksız teklif'lerde bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programı ve Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bu senenin ve önceki yılların yarışmacıları katıldı ve canlı yayında yaptıkları açıklamalarla yer yerinden oynadı.

Bu iddialar nasıl ortaya çıktı?

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz, dün Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. Yıldız bugün aynı yarışmadan Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan isimli arkadaşlarıyla yayına tekrar katıldı ve genç isimler sansasyon yaratacak iddialar ortaya attı.

'Yarışmada derece almak istiyorsan Erkan Özerman'a masaj yapmalısın'

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz, Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti. Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı. Erkan Özerman ile ilgili genç isimlerden çok konuşulacak iddialar geldi. Özerman'ın menajerinin 'Yarışmada derece almak istiyorsan Erkan Özerman'a masaj yapmalısın' diye mesajlar geldiğini aktardılar.

'Ünlü olmak için bu yollardan geçmek şart' mesajı

Canlı yayında Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan'ın açıklamaları birbirine benzer şekilde ilerledi. Sürekli 'ahlaksız teklif' imalarına maruz kaldıklarını, ünlü olmak için bu yollardan geçmelerinin şart' olduğunu duyduklarını ifade ettiler.

Skandal açıklamalar...

Özellikle Oğuzhan Dalsız isimli yarışmacının açıklamaları stüdyoda şok etkisi yarattı. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in duydukları karşısında ağızları açık kaldı. Dalsız, bu yarışmaya 18 yaşında iken de katıldığını, Erkan Özerman'ın kendisine o zamandan bu yana kafayı taktığını ve her yarışmaya katıldığında aynı tekliflerle kendisine geldiğini, bugün ünlü olan bazı oyuncuların da bu yarışmadan çıktığını ve hala benzer şekilde 'samimi anlar yaşayarak' yakınlaştıklarını, ünlü olmanın bir bedeli olduğunu anlattığını' ileri sürdü.

'Sabahları uyandığında yanından 2-3 erkek olacak'

Dalsız, bu teklifi asla kabul etmediği için Özerman'ın kendisine 'Asla bu yarışmada derece alamayacaksın' dediğini, bile bile yarışmaya devam ettiğini söyledi. Dalsız, Özerman'ın ofisine gittiğinde 'Sabahları uyandığında yanından 2-3 erkek olacak, bu sektörde olmak, tutunmak istiyorsan cinsiyetsiz olacaksın. Bunları yapmazsan hiçbir şey olamazın" dediğini ileri sürdü.

'Korkumdan Erkan Özerman'ın ofisindeki suyu bile içemedim'

Dalsız, Özerman'ın kendisine attığı mesajların, ofisine girip çıktığı saatlerin hepsinin kayıtlı olduğunu her şeyi ispatlayabileceğini, Özerman'ın ofisinde olduğu anlarda içinde ne olduğunu bilmediği için su bile içemediğini, korkusundan yakınlarına konum attığını, 'Başıma bir şey gelirse şu camdan kendimi atabilir miyim' diye düşündüğünü, bu yaşadıklarından sonra 18 yaşında 10 kilo verdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu, kendisine çok güvendiğini ancak tam bir hayal kırıklığı yaşadığını anlattıkça sunucu Müge ve Gülşen şok üstüne şok yaşadı.