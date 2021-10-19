O küfüre savcı nasıl dava açmaz! Akıl alır gibi değil...

Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında kendisi hakkında küfürlü mesajlar paylaşan kişi hakkında savcılığın takipsizlik kararı verdiğini açıkladı.

Youtube kanalından yaptığı yayında açtığı hakaret ve tazminat davasının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını söyleyen Gürses, karara tepki göstererek, Haber 7'de olan haberin altına küfürlü yorum yazan kişinin mesajını okudu.

Gürses, "’Seni gördüğüm yerde yakalayıp d… bağırta çağırta g... s... haberin olsun’ ifadesine savcılar takipsizlik verdi" dedi.