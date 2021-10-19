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Fatih'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı

İSTANBUL Fatih'te denizde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu ekiplere bildirdi. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

Fatih sahilinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik görevlileri, Kocamustafapaşa sahilinde denizde hareketsiz bir insan gördü. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 55 yaşlarındaki erkek cesedini denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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