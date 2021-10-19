Anamur'da makilik alanda yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

MERSİN'in Anamur ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 11 arazözle karadan alevlere müdahale etti.

Yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.