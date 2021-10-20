İstanbul’da KYK yurdunda öğrencilerden protesto! İnternet, yemek ve gasp....

İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda öğrenciler yaşadıkları sorunlar nedeniyle yurdun bahçesine inip protesto gösterisi yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yakından ilgileneceğiz" paylaşımı yaptı...

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrenciler birçok sorun nedeniyle adeta “isyan” etti. Genç kuşağın yakından takip ettiği “Jahrein” adını kullanan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç’un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde öğrencilerin yurt bahçesine inerek sloganlar attığı görülüyor.

Ahmet Sonuç da çıkan tepkilere ilişkin, “İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda muazzam bir protesto var. Öğrenciler 3 konudan muzdarip olduklarını ilettiler bana: 1- yavaş, 16 gb kotalı internet 2- yemekler 3- yurt civarında gasp edilmeleri/yaralanmaları” ifadelerini kullandı.

Sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulundu. Bu çağrıya İmamoğlu tepkisiz kalmadı ve “İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz” karşılığını verdi.