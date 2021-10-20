BIST 1.432
DOLAR 9,35
EURO 10,88
ALTIN 533,63
GÜNCEL

İstanbul’da KYK yurdunda öğrencilerden protesto! İnternet, yemek ve gasp....

İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda öğrenciler yaşadıkları sorunlar nedeniyle yurdun bahçesine inip protesto gösterisi yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yakından ilgileneceğiz" paylaşımı yaptı...

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrenciler birçok sorun nedeniyle adeta “isyan” etti.  Genç kuşağın yakından takip ettiği “Jahrein” adını kullanan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç’un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde öğrencilerin yurt bahçesine inerek sloganlar attığı görülüyor. 

Ahmet Sonuç da çıkan tepkilere ilişkin, “İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda muazzam bir protesto var. Öğrenciler 3 konudan muzdarip olduklarını ilettiler bana: 1- yavaş, 16 gb kotalı internet 2- yemekler 3- yurt civarında gasp edilmeleri/yaralanmaları” ifadelerini kullandı. 

Sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulundu. Bu çağrıya İmamoğlu tepkisiz kalmadı ve “İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz” karşılığını verdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural bir otele 2 kadınla girerken görüntülendi
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural bir otele 2 kadınla girerken görüntülendi
Astrolog Hande Kazanova'dan bomba altın ve dolar tahmini! Gün verdi: '2022 altının yılı olacak'
Astrolog Hande Kazanova'dan bomba altın ve dolar tahmini! Gün verdi: '2022 altının yılı olacak'
Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. bölüm fragmanı
Anamur'da makilik alanda yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
Anamur'da makilik alanda yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü! Kimse aldırış etmedi
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü! Kimse aldırış etmedi
Fatih'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı
Fatih'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı
Kasa yok kasiyer yok al ve çık! Amazon'dan sonra Tesco da kasasız alışverişi başlattı
Kasa yok kasiyer yok al ve çık! Amazon'dan sonra Tesco da kasasız alışverişi başlattı