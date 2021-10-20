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Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural bir otele 2 kadınla girerken görüntülendi

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, İstanbul Emirgan’da bulunan bir mekan çıkışından sonra Taksim’de bulunan bir otele iki bayanla giriş yaparken görüntüledi. Kameraları görünce bir anda panik olan Engincan Ural hızla mal kabul kısmından otele giriş yaptı.

Basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynayan Sibelcan’ın oğlu yanındaki iki kadın ile görüntü vermekten kaçındı. Yanındaki kadınlar arabada saklanmaya çalıştıktan sonra basın mensuplarına tehditler savurdu. 

"Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım"

Engincan Ural’ın yakın arkadaşları olduğunu belirten görüntülerdeki kadın “Mekan çıkışı çok içtik sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!” şeklinde konuşarak gazetecileri tehdit etti.

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