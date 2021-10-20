Gaziantep'te müzisyen Erdal Erdoğan'a 'istek parça' yüzünden tekme tokat saldırı

Güneydoğu'da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan'a Gaziantep'te bir düğünde yapılan ve sosyal medyada "ırkçı saldırı" yorumlarına neden olan tekmeli saldırının sebebinin istek parça olduğu ortaya çıktı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki düğünde istek parçayı hemen çalmayan müzisyen Erdal Erdoğan'ın sazını kırıp yüzüne tekme atan H.K. gözaltına alındı. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada 'ırkçı saldırı' olarak paylaşılması üzerine Gaziantep Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Erdal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir düğünde sahne aldı. Güzel başlayan davetin ilerleyen dakikalarca istek bir şarkıdan dolayı tartışma çıktı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından canlı verdiği düğündeki o anlara ait görüntü hızla yayılarak, yapılan saldırı tepki görmüştü.

Yüzüne aldığı tekme aldı, bağlaması kırıldı

Gaziantep'te düzenlenen düğünde istedikleri şarkıların çalınmamasına sinirlenen bir grup, sanatçının üzerine saldırıp yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekme ile neye uğradığını şaşıran şarkıcının bağlaması da kırıldı. Erdoğan'ın saldırıya uğradığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.