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Ali Koç 72 yaşında ölen Özdemir Bayraktar'ı övdü: Siz ve oğullarınız milli servetsiniz

72 yaşında ölen İHA ve SİHA'ların öncesi Özdemir Bayraktar için Ali Koç'tan övgüler geldi. Ford Otosan'ın Eskişehir fabrikasında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı tanıtım törenine katılarak bir konuşma yapan Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç, Bayraktar için, "Siz ve oğullarınız bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın 58 milyon avroluk yatırımıyla 220 Türk mühendisin Türkiye'de ilk kez sıfırdan geliştirip ürettiği TÜBİTAK destekli yerli ve milli otomatik şanzımanı tanıttı.

Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç da Ford Otosan'ın Eskişehir fabrikasında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı tanıtım törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Ali Koç, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı anarken, "Siz ve oğullarınız bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke" ifadelerini kullandı.

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