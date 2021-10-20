Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses-Nilüfer şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses'in 'Nilüfer' şarkısını sahnede söyledi. O anlara dair video sosyal medyada art arda paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı.

Show TV’nin yeni dizisi Üç Kuruş ile ekranlara dönemeye hazırlanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses’in ‘Nilüfer’ şarkısını söyledi. Ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu şimdi de ses yeteneği ile gündeme geldi.





Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirirken sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncunun hayranları Kaygılaroğlu'nun yorumunu çok beğendi.





'Albüm de çıkarabilirim'

Sahneye çıkmadan evvel Murathan Mungan şarkılarını beraber seslendireceği müzisyen, şarkıcı ve oyuncu isimlerle beraber röportaj veren Kaygılaroğlu, 'Albüm de çıkarabilirim' diye espri yaptı.





Önce Erşan Kuneri, ardından Üç Kuruş...

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri dizisinin ardından Üç Kuruş ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.