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İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti! Yol kenarında yürüyen gence böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da süratli bir şekilde seyreden alkollü bir sürücü, evine doğru yürüyen 17 yaşındaki gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye fırlayan yaralı genç hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCL 01 plakalı otomobilin sürücüsü Fırat E., yolun kenarından arkadaşlarıyla evine doğru giden 17 yaşındaki Hüseyin Efe Ekşi'ye sür'atli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye fırlayan Ekşi, Fırat E. tarafından yaralı olarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri Fırat E.’yi ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahsın 2.38 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayı ufak sıyrıklarla anlatan Hüseyin Efe Ekşi, “Marketten çıktım eve doğru yürüyorum arkadan gelen arabayı fark etmedim. Ne olduğunu hatırlamıyorum bilinç kaybı yaşadım, gözümü hastanede açtım” dedi.
Hüseyin Efe Ekşi’nin babası Savaş Ekşi ise, “Kazayı ben gördüm, gördüğümde benim oğlan olduğunu bilmiyordum olay yerine gittiğinde öğrendim Efe’nin olduğunu. Arkadaş’ta alkollüymüş, çocuğumuz biraz kötü ama inşallah iyi olacak. Alkollü bir şekilde araç kullanmayalım lütfen” şeklinde konuştu. Öte yandan kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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