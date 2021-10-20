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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Nijerya'da görüşmelere başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ziyarette bulunduğu Nijerya'nın başkenti Abuja'da resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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