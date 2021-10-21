BIST 1.433
DOLAR 9,22
EURO 10,76
ALTIN 527,88
MEDYA

Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 27 Ekim 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı
Yasak Elma 117. bölüm fragmanı
Yasak Elma 117. bölüm fragmanı
Teke Tek'de astrolog Öner Döşer ve Dinçer Güner'in 2022 kehaneti : Kıtlık ve ekonomik buhran
Teke Tek'de astrolog Öner Döşer ve Dinçer Güner'in 2022 kehaneti : Kıtlık ve ekonomik buhran
Tuzla’da çiçekçi dükkanında kavga! Bir kişi yaralandı
Tuzla’da çiçekçi dükkanında kavga! Bir kişi yaralandı
Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses-Nilüfer şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti
Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses-Nilüfer şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti
Elazığ'da gören telefona sarıldı! Boru patladı, su metrelerce yükseldi
Elazığ'da gören telefona sarıldı! Boru patladı, su metrelerce yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Nijerya'da görüşmelere başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna devam ediyor Nijerya'da görüşmelere başladı
İsmail Demir müjdeyi verdi! İlk Aksungur SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
İsmail Demir müjdeyi verdi! İlk Aksungur SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
Meral Akşener'den yeni salvolar! Artık bu milletin yakasından düşme vakti, vakit seçim vakti
Meral Akşener'den yeni salvolar! Artık bu milletin yakasından düşme vakti, vakit seçim vakti
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti! Yol kenarında yürüyen gence böyle çarptı
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti! Yol kenarında yürüyen gence böyle çarptı