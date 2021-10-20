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Teke Tek'de astrolog Öner Döşer ve Dinçer Güner'in 2022 kehaneti : Kıtlık ve ekonomik buhran

Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner çıktı. Ünlü astrologlar dünyanın 2022 haritasına baktılar ve tahminlerini açıkladıladılar. 2022 senesinde büyük ekonomik buhran ve kıtlık görünüyor.

Ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu. Ekonomi konusunda korkutan tahminler yapan Öner Döşer, "Çalıştığım astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında ekonomik bir krize doğru sürüklendiğimizi söyleyebilirim. Bunu 2022'de anlayacağız ama esas zorluk 2023-2024'te olacak" ifadelerini kullandı.

"2022 ekonomik bir buhran senesi olacak" diyen Dinçer Güner, "Ayrıca 2001, 2002 ve 2003'te yaşadıklarımızın aynısı olacak. Ama sonra toparlanma olacak. Tüm dünyada gıdaya ulaşmada zorluk yaşanacak" şeklinde konuştu. Dinçer Güner dünyayı 2022 yılında bir kıtlığın beklediğini söyledi. 

2022 senesinde ABD'de ve Çin dahil bir çok ülke büyük ekonomik buhran yaşayacak. ABD'de Kasım 2021'den itibaren 6 ay boyunca ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili sırlar ortaya çıkacak, sağlık sorunları başlayacak ve çok sıkıntılı bir dönem yaşanacak. 

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