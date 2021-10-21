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EKONOMİ

Astrolog Hande Kazanova'dan bomba altın ve dolar tahmini: '2022 altının yılı olacak'

Döviz kurları güne hareketli başladı. Dolar 9.30 lira seviyelerinde... Yatırımcılar dövizin bundan sonraki durumunu merak ediyor. Hangi döviz riskli, hangisi güvenli? Şubat ayından sonra ne olacak? Astrolog Hande Kazanova, Fatih Altaylı'nın programında tek tek anlattı.

Ünlü astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova ve Dinçer Güner, Habertürk'te Fatih Altaylı ile Teke Tek programında ekonomik krizle ilgili tahminlerini ve öngörüleriyle korkuttular. Hande Kazanova'nın döviz kurlarıyla ilgili sözleri ise daha da çarpıcı oldu. 

2022'de herkes daha ince hesap yapacak

"Herkesin neye sahip olduğunu sorgulayacağı, cebine giren paranın hesabına çok daha fazla düşeceği bir döngü içerisine giriyoruz" diyen Hande Kazanova, tüm dünyanın özellikle de ekonomik yapısını oturtamayan ülkelerin bu süreçten etkileneceğini söyledi.

Suriye'de rejim 2022'de değişecek

Nisan ve mayıs aylarında Eorunun zora girebilecek gibi göründüğünü belirten Hande Kazanova, 2022'de Suriye'de rejimin değişiminin tamamlanacağı tahmininde bulundu.  

4 Aralık'tan itibaren dolar fırlayacak

Merkez Bankası'nın vereceği kararın bu ay dolar üzerinde etkili olacağını belirten Hande Kazanova, 2022 için en çok getiri getirecek olan yatırım aracının altın olduğunu söyledi. Kazanova, 4 Aralık'taki tutulmayla birlikte doların da tekrar yükselişe geçeceğini söyledi. 

16 Haziran 2022 itibariyle altın...

Venüs gerilemelerinin altını sürekli ileri taşıdığını belirten Hande Kazanova, özellikle Aralık ayında önemli yükselişler başlayacağını söyledi. Kazanova, "16 Haziran 2022 itibariyle ekonomistlerin uzun zamandır beklediği altındaki pik yaptığı tarih olacak diye düşünüyorum."

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