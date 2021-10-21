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SAĞLIK

Ordu'da hayatının hatasını yaptı! Aşı pişmanlığı: Nefes alamayınca...

ORDU'da, hamilelik sürecinde yakalandığı korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görürken ikiz bebeklerini dünyaya getiren ve aşı olmayan Begüm Kadriye Sertel, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, hamileliğinin 35’inci haftasında Kovid-19 hastalığına yakalanan ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlanan 25 yaşındaki Begüm Kadriye Sertel'in ikiz bebekleri gerçekleştirilen ameliyatla alındı. Yoğun bakımda 13 gün kalan Sertel'in tedavisi normal serviste devam ederken, aynı hastanedeki bebeklerin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Valilikten yapılan açıklamada ayrıca Sertel’in, ikiz bebeklerine hamile olduğu sırada Kovid-19 yakalandığını belirtti.

İkiz bebek annesi Begüm Kadriye Sertel, hamilelik sürecinde aşı olmadığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Bebeklerine bir şey olacak korkusuyla aşı yaptırmadığını ancak şuan pişman olduğunu ifade eden Sertel, “Şimdiki aklım olsa hiç düşünmeden aşımı olurdum. Bebeklerime bir şey olur diye aşı yaptırmaktan hep kaçındım. Fazla gezmiyorum, dolaşmıyorum, yakalanmam diye düşündüm. Bu hastalık bana uğramaz, uğrasa da atlatırım dedim." dedi.

"Aşı kadar önemli bir şey yok"
"Aşı olmayı kendim istemedim" diyen Sertel "Aşının 2 yıl sonra sağlığı etkilediği şeklinde çevremdeki söylemlerden etkilendim. Allah'a şükür bebeklerime bir şey olmadı. Ama ben ölümden döndüm. Hiç düşünmeden herkes aşısını olsun. Eğer rahatlıkla nefes almak istiyorlarsa, sevdiklerini düşünüyorlarsa aşı olsunlar. Aşı kadar önemli bir şey yok. Bir nefes o kadar değerli ki insan bunun değerini nefes alamayınca anlıyor” dedi.

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