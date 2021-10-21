Canlı yayında cinsel içerikli film skandalı! Seyirci şaşkına döndü

ABD'nin Washington eyaletindeki bir televizyon kanalında meteoroloğun hava durumunu sunduğu sırada ekrana cinsel içerikli film görüntüsünün yansıması, ülkede eleştirilerin hedefi oldu.

ABD'nin Washington eyaletindeki bir televizyon kanalı canlı yayında skandal anlar yaşandı. Ana haber bülteninde hava durumunu yorumlayan meteorolog Michalle Boss, sıcaklıklar hakkındaki tahminleri izleyicilerle paylaştı. O sırada arka plandaki ekrana cinsel içerikli görüntü yansıdı. Boss, yaşananlardan habersiz hava tahminlerine devam etti. Ancak bu rahatsız edici görüntüler, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Söz konusu skandal hakkında kanala birçok şikayet telefonu geldi. Kanal yönetimi de oluşan bu durumdan dolayı özür dileyerek ''Böyle bir şeyin bir daha olmaması için özenle çalışıyoruz'' şeklinde açıklama yayınladı.