Şanlıurfa'da bir kişi canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü

ŞANLIURFA'da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü. Suda çırpınan şahsı çevredekiler suya atlayarak kurtarırken yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl'de cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir vatandaş, geri geri gittiği sırada suya düştü. Suda çırpınmaya başlayan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı.

Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan vatandaş olayın şokuyla uzun süre kendine gelemedi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.