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MEDYA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26 Ekim 2021 Salı akşamı ATV'de...

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi...

Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur.Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever. Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir babadır. Vefakar bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

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