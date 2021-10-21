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Bülent Arınç konuşursa kodese mi tıkılır?

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu. 

Bülent Arınç canlı yayında kendisine yöneltilen soruya verdiği anlattığı fıkrayla "beni kodese mi tıkacaksınız" diyerek yanıtladı.

Gazeteci Hadi Özışık ise Perde Arkası programında Bülent Arınç'ın bu sözleriyle ilgili ''Bülent Arınç neden "beni kodese mi tıktıracaksınız?" dedi?.. Neden muhalefetin yıpratma dilini kullandı?.. Orasını bilmem ama her seferinde gündeme gelecek bir şeyler söylüyor Bülent Arınç... Peki... Youtube'dan izlenmesini tavsiye ettiği programdaki gibi liderleri tekrar aynı masa etrafında o kadar nezaketli tartışırken görebilecek miyiz?'' ifadelerini kullandı.

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