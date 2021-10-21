AK Parti eriyor... Onlar da oyları böyle arttırmak istiyor

Üst üste anketler yayınlanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu da AK Parti'nin oyu da geriliyor...

Daha doğrusu bir erime var... Bunu önlemek için de bir şeyler yapılıyor... Ama Erkan Kandemir gibi AK Partilileri 'Tebdil-i kıyafetle" dolaştırıyor...

Hüsnüye Erdoğan "mini mini zamlar" yapıyor...AK Parti'nin oylarını artırmaya çalışıyorlar!.. Erkan Kandemir sen böyle malzeme vermeye devam et.. 2023 çantada keklik değil, bu teşkilat başkanıyla da hiç değil...