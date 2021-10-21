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Sakarya'da sahilde yaratık paniği! Görenler şaşkına döndü: Gerçek bakın ne çıktı

SAKARYA'da sahilde vatandaşlar tarafından parçalanmış ve tanınmaz halde bulunan canlının, yavru yunus balığı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan veteriner hekim Bekir Taşdemir, "Yaratık gibi değerlendiriliyor ama yunus yavrusu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kaynarca ilçesinin Karaboğaz Sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, parçalanmış ve tanınmaz halde olan bir canlı buldu. Deforme olan yapısından dolayı canlının ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Cep telefonuyla kayda alınan o anlarda ise vatandaşlar bir birlerine, "Değişik bir şey, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yaratık gibi, tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan veteriner hekim Bekir Taşdemir, canlının diş ve vücut yapısını değerlendirerek, yavru yunus balığı olabileceğini belirtti.

"Yaratık gibi değerlendiriliyor ama yunus yavrusu olduğunu düşünüyoruz"
Veteriner hekim Taşdemir,  "Yaratık gibi değerlendiriliyor ama yunus yavrusu olduğunu düşünüyoruz. Kuyruk yapısı, diş yapısı yunus yavrusunu andırıyor. Birazcık farklılık var, bunun sebebi de ölünün bütünlüğünün bozulmasından dolayı. Sanki farklı bir canlıymış gibi görünüyor. Kısmen paraziter ve enfeksyonel hastalıklardan kaynaklandığı düşünülüyor. Karadeniz ve Ege kıyılarında yunus yavruları ve yunuslarda bu tür şeylerin olduğunu görülür. Bunun sebebi ise yunuslar memeli canlı olduğu için anne karnındayken annenin yaşamış olduğu ve geçirmiş olduğu bazı rahatsızlıklar yavruya da intikal edebiliyor. Çok büyük bir ihtimale de bu canlı bir yunus yavrusu çünkü diş, vücut ve kuyruk yapısı yunusa benziyor" dedi. 

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