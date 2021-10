Kaşarlı krep nasıl yapılır vazgeçilmeziniz olacak!

Kahvaltının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi oldu artık krep tarifimiz.

Her evde farklı şekil ve lezzetlerle birleşse de bize kahvaltıda verdiği mutluluk hep aynı kalacak Tam ölçülü ve denenmiş krep tarifimizle; her zaman ve her yerde en leziz kıvamıyla hazırlayabileceğiniz bir tarifimiz var bu kez. Üstelik adım adım aşamalarıyla anlattık, böylece en amatör aşçılar bile rahatlıkla hazırlayabilecek.

Özellikle hafta sonu kahvaltılarının yıldızı olan krep tarifini bu kez kaşarlı hazırladık.İşte sizler için enfes kaşarlı krep tarifi. Şimdiden afiyet olsun..