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MEDYA

Cüneyt Özdemir: MİT Teşkilat dizisinin ötesine geçmeye karar verdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Mossad'ın Türkiye'deki casusluk şebekesini çökerten MİT'in son operasyonunu değerlendirdi.

200 kişilik MİT ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı.

Teşkilat dizisinin bir adım ötesine taşımaya karar verdi

Müthiş operasyon Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, operasyonu kendi sosyal medya hesaplarında yorumladı. 

Daha önce İran casuslarını yakaladığına dair haber çıktığına işaret eden Özdemir, "Nihayet MİT kendi piarını yapmayı, TRT'deki Teşkilat filminin bir adım ötesine taşımaya karar verdi anladığım kadarıyla." dedi.

"MİT acayip operasyonlara imza atmaya başladı film gibi"

Özdemir ayrıca Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda "MİT acayip operasyonlara imza atmaya başladı… Film gibi…" ifadelerine yer verdi.

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