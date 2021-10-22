ATV Müge Anlı'da 'Kardeşimin ölüsünü çiçek gibi suladık' deyip kahkaha attı!

ATV Müge Anlı'da Türk televizyon tarihinde eşi benzeri zor görülecek bir olay kayıtlara geçti. Fatma Karadağ isimli kadın, sevgilisinin öz kardeşini öldürdüğünü daha önce itiraf ettiği programda, bugün de kahkaha atarak kardeşinin cansız bedenini çiçek gibi suladıklarını anlattı.

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fatma Karadağ isimli kadın, sevgilisinin, kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürüp, tuvalete oturttuğunu, her gün çiçek gibi suladıklarını anlattı ve anlatırken gülmesi hem seyirciyi hem Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Beş yıl önce kaybolan kardeşi Mehmet Karahan'ın sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü, cesedi ile günlerce aynı evde kaldığını iddia eden Fatma Karadağ, Müge Anlı'nın bugünkü yayınında hayrete düşüren bir açıklama daha yaptı.

"Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk"

Sevgilisinin günlerce aç bıraktığı kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdükten sonra tuvalete oturttuğunu söyleyen Fatma Karadağ, "Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk" dedi ve gülmeye başladı.