Saadet Partisi öyle bir Squid Game videosu yaptı ki olay!

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) dün aldığı kararla politika faizini yüzde 18'den yüzde 16’ya çekti... Dolar, euro ve gram altın rekor üstüne rekor kırarken, Saadet Partisi'nden olay olacak bir video geldi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz kararını, Netflix dizisi Squid Game göndermeli bir videoyla eleştirdi. Ekonomi yönetiminde tasfiye edilen isimlerin yer aldığı videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve 'Game Over' yazısı yer aldı.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti. Saadet Partisi, Merkez Bankası’nın (MB) bu kararını sosyal medyadan bir videoyla eleştirdi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın Twitter üzerinden "Kırmızı ışık, yeşil ışık… Economy Game, ilk oyunuyla karşınızda" ifadeleriyle paylaştığı videoda, görevden alınan Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal ve yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ve dolar/TL kurunun yükselişi eş zamanlı olarak yer aldı.

Videonun sonunda ise doların 9.49 TL'ye yükselmesi ve 'Game Over' yazısı yer aldı.