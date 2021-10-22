BIST 1.467
DOLAR 9,60
EURO 11,18
ALTIN 553,25
POLİTİKA

Saadet Partisi öyle bir Squid Game videosu yaptı ki olay!

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) dün aldığı kararla politika faizini yüzde 18'den yüzde 16’ya çekti... Dolar, euro ve gram altın rekor üstüne rekor kırarken, Saadet Partisi'nden olay olacak bir video geldi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz kararını, Netflix dizisi Squid Game göndermeli bir videoyla eleştirdi. Ekonomi yönetiminde tasfiye edilen isimlerin yer aldığı videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve 'Game Over' yazısı yer aldı.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti. Saadet Partisi, Merkez Bankası’nın (MB) bu kararını sosyal medyadan bir videoyla eleştirdi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın Twitter üzerinden "Kırmızı ışık, yeşil ışık… Economy Game, ilk oyunuyla karşınızda" ifadeleriyle paylaştığı videoda, görevden alınan Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal ve yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ve dolar/TL kurunun yükselişi eş zamanlı olarak yer aldı.

Videonun sonunda ise doların 9.49 TL'ye yükselmesi ve 'Game Over' yazısı yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Boğaç Aksoy'dan kanser mücadelesinde yeni adım!
Boğaç Aksoy'dan kanser mücadelesinde yeni adım!
İstanbul'da '3500 TL'ye rahat geçiniyorum' diyen adama eşinin yanıtı olay oldu
İstanbul'da '3500 TL'ye rahat geçiniyorum' diyen adama eşinin yanıtı olay oldu
Görüntüler ortaya çıktı yolda inatlaşıp kaza yaptılar iki tır sürücüsüne para cezası kesildi
Görüntüler ortaya çıktı yolda inatlaşıp kaza yaptılar iki tır sürücüsüne para cezası kesildi
Muş'ta camiden anons yapıldı! Aşı olmayanların isimleri tek tek okundu
Muş'ta camiden anons yapıldı! Aşı olmayanların isimleri tek tek okundu
Beyoğlu'nda gizli kumarhaneye baskın!
Beyoğlu'nda gizli kumarhaneye baskın!
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü şoförü trafikte dehşet saçtı! Sopayla saldırdı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü şoförü trafikte dehşet saçtı! Sopayla saldırdı
Erkan Özerman'ın 'Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin' dediği Müge ve Gülşen'in o videosu
Erkan Özerman'ın 'Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin' dediği Müge ve Gülşen'in o videosu
Show Tv Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Show Tv Üç Kuruş dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
İstanbul'da tanıştığı kadınla aparta gitti! Adamın sonu kötü bitti: Akılalmaz olay kamerada
İstanbul'da tanıştığı kadınla aparta gitti! Adamın sonu kötü bitti: Akılalmaz olay kamerada
Cüneyt Özdemir: MİT Teşkilat dizisinin ötesine geçmeye karar verdi
Cüneyt Özdemir: MİT Teşkilat dizisinin ötesine geçmeye karar verdi