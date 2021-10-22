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Sivas'ta açılışa özel fiyatı duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

SİVAS’ta toptan satış yapılan bir zincir market 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 59.90 TL’ye düşürünce müşteri ile dolup taştı.

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde bulunan Bizim Toptan Market, 4,5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL’den satışa çıkardı. Yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti. Market müşterilerle dolup taştı. Kasalar önünde kuyruklar oluştu. Yağ satışı yoğunluğu gün boyu sürdü.

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