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Sarıyer'de güpegündüz herkesin içinde dehşet! Silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

SARIYER'de bir işyerinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran bir kişi, iki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulanslara ile hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kafede oturan üç kişinin yanına yanaşan bir kişi masada oturanlar ile tartışmaya başladı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüşünce sonradan gelen kişi yanında bulunan silahı çıkartarak iki kişiye ateş etmeye başladı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar bir kişiye isabet etti. Yaralanan kişi yere yığılırken arkadaşı kaçmaya başladı. Saldırgan onun da peşinden koşarak art arda arkasından ateş etti. İki kişiyi yaralayan silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. 

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kafe ve çevresine güvenlik şeridi çekerek boş kovanları muhafaza altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde ve çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kaçan saldırganın eşkalini belirleyen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Saldırı güvenlik kamerasında

Kafe önünde oturanların kavga etmesi ve saldırganın iki kişiye ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kişilerin kavga etmesi ve bir kişinin silahını çıkararak iki kişiye ateş etmesi görülüyor. Bir kişi aldığı kurşun yarası ile yere düşerken diğeri de kaçamaya çalışıyor.

Mahalle sakini Zeki Yazgı " Kavga ediyorlardı, yanaşamadık yanlarına. Mermi sıkınca yanaşamadık, bize de gelecekti mermiler. İki kişiyi vurmuş. Birisini ileride yakalamış orada sıkmış. Birisi karnına gelmiş birisini de bacağına sıkmış. Birisini kovaladı ileride sıktı. Vurulanı tanımıyorum, suratı kanlar içerisindeydi" diye konuştu.

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