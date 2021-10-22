BIST 1.480
DOLAR 9,62
EURO 11,20
ALTIN 559,12
DÜNYA

ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu yaptığı duruşla sosyal medyada ilgi çekti

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı programda enflasyon hakkındaki soruya yanıt vermeden önce yaptığı duruşla dikkat çekti.

CNN’in düzenlediği, iç politika ve ekonomi gibi konuların konuşulduğu forumda sunucu ve halktan gelen soruları yanıtlayan ABD Başkanı Biden’ın canlı yayın sırasında yaptığı bir hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Basında sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de canlı yayın sırasındaki duruşu ile dikkatleri üzerine topladı.
Sunucu Anderson Cooper, ABD’deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruk yaptığı ellerini önüne getirdi ve yaklaşık 15 saniye öylece kalakaldı.

Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından kullanıcılar Biden’ın ne yapıyor olabileceğine dair esprili tahminlerde bulundu.

Halloween Guy Don Diesel isimli bir kullanıcı, "Benim çocuğum da tuvalete gitmek istediğinde böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.
Herbert Brandl, Biden’ın ‘yeniden yüklendiğini’ dile getirdi.

Frank Scaramella, "Ayakkabılarının üzerine yazdığı notları okuyor" dedi.

Nightgammer, "Sürekli başkalarının görmediği şeyleri görüyor" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Her şeyi bilen adam Abdurrahman Boztaş hayatını kaybetti! 'Biz fırıldak değiliz' demişti
Her şeyi bilen adam Abdurrahman Boztaş hayatını kaybetti! 'Biz fırıldak değiliz' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı Fatiha Suresi ile mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı Fatiha Suresi ile mesaj verdi
Suudi Arabistan kuralları kaldırdı Kabe'de ilk sosyal mesafesiz cuma kılındı
Suudi Arabistan kuralları kaldırdı Kabe'de ilk sosyal mesafesiz cuma kılındı
ATV Müge Anlı'da 'Kardeşimin ölüsünü çiçek gibi suladık' deyip kahkaha attı!
ATV Müge Anlı'da 'Kardeşimin ölüsünü çiçek gibi suladık' deyip kahkaha attı!
Sarıyer'de güpegündüz herkesin içinde dehşet! Silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı
Sarıyer'de güpegündüz herkesin içinde dehşet! Silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı
Sivas'ta açılışa özel fiyatı duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu
Sivas'ta açılışa özel fiyatı duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Erbakan' mesajı: Davasına son nefesine kadar sahip çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Erbakan' mesajı: Davasına son nefesine kadar sahip çıktı
Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'e tokat attığı görüntüler ortaya çıktı!
Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'e tokat attığı görüntüler ortaya çıktı!
Saadet Partisi öyle bir Squid Game videosu yaptı ki olay!
Saadet Partisi öyle bir Squid Game videosu yaptı ki olay!
Esenyurt’ta 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı kamerada
Esenyurt’ta 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anı kamerada