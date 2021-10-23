Mehmet Metiner'den olay faiz ve döviz çıkışı! Dolar Merkez Bankası faiz indirdi diye yükselmiyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Habertürk TV'nin canlı yayınında 9.60 lira sınırını aşan doların yükselişinde Merkez Bankası'nın 200 puanlık yok faiz indiriminin herhangi bir etkisi olmadığını savundu.

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu 'Enine Boyuna' programında dolardaki tarihi yükselişin nedenleri ve Merkez Bankası'nın piyasaları şoke eden 200 puanlık faiz indirimi tartışıldı. Programa AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'in sözleri damga vurdu.

Merkez Bankası'nın doları 9.60 liranın üzerine zıplatan 200 puanlık faiz indirimi" kararı için "Bu kararın çok doğru ve hayırlı olduğuna inanıyorum" diyen Mehmet Metiner şöyle devam etti:

"Dövizin bu kararla birlikte yükselişe geçtiği kanaatinde değilim. Her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisi dimdik ayakta. Bankalarımız da batmadı..."

Halk hemen AK Parti'den vazgeçmeyecektir

"Bu kararı beklemiyordum, sabit kalır diye düşünüyordum" diyen Cem Küçük de "Halk açısından bakarsak bunun bir maliyeti olacak. Bence Sayın Erdoğan uzun dönemde kararın faydalı olacağını düşünüyor. Halk hemen AK Parti'den de vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Ersan Şen: Faizi düşüren Merkez Bankası değil Cumhurbaşkanı

Prof. Dr. Ersan Şen ise Merkez Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimi kararı için "Lafı eğip bükmeden söylersek; ortaya çıkan görüntü faizi düşüren Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası şeklen. Algı bu. Elbette bir amacı var. Tehlikeli gidiş devam ediyor. Sayın Erdoğan acı reçeteyi açıklamalı" dedi.