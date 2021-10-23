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DÜNYA

La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 33 günde 2 bin 185 binayı kül etti

İSPANYA'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.

Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.

Sıcaklığı 1150 santigrat dereceyi bulan lavların tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evlerini terk edenlerin toplam sayısı 8 bini geçti.

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