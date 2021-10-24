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İstanbul'da o mahalleyi istila ettiler: Vuruyorum ölmüyor, ortadan ikiye ayrılsa bile yürüyor

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Sarıyer’deki bir sokağı akrep ve fareler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.

Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı’nı fareler ve akrepler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Evlerin içine kadar giren akrepler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sarıyer Belediyesi’ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunduklarını söyleyen mahalle sakinleri, hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını ve akrebe karşı ilaçlamanın olmadığı yanıtını aldıklarını kaydettiler.

Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, “5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık." diye konuştu.

"Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş"
"Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık" diyen Nurcihan "Gecenin üçünde de başvurduğum oldu, sabah da başvurduğum oldu. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş. Öyle söylediler” dedi.

"Çok korkutucu bir hayvan"
İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, “Ayağımın altında akrep dolaşıyor. Ondan ziyade vuruyorum ve hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm ve gerçekten çok korkutucu bir hayvan." dedi.

“Fare ölüleri meydana çıkıyor”
"Mühendis Şevket Sokak'ta fare ölüleri meydana çıkıyor son iki haftadır" diyen Güzel "Yani bilmiyorum sebebinin ne olduğunu ama yine aynı şekilde dönüş alamıyoruz belediyeden. Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık” şeklinde konuştu.

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